Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

BURSA'da tramvayın arka vagonunun tampon kısmına oturan ve seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan 2 gencin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen tramvayın arka vagonundaki tampona oturan ve İzmir Yolu Caddesi'nde seyir halindeki bir kamyonetin kasasına tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculukları diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR