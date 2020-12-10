Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

10.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:34
Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

BURSA'da tramvayın arka vagonunun tampon kısmına oturan ve seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan 2 gencin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da tramvayın arka vagonunun tampon kısmına oturan ve seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan 2 gencin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen tramvayın arka vagonundaki tampona oturan ve İzmir Yolu Caddesi'nde seyir halindeki bir kamyonetin kasasına tutunan patenli 2 gencin tehlikeli yolculukları diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekti.


Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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