Bursa'da garip olay kaza yaptı ardından uyuya kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da garip olay kaza yaptı ardından uyuya kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü kaza yaptı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü kaza yaptı. Daha sonra uyuya kalan sürücüyü görenler gözlerine inanmadı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ifade edilen sürücü kaza yaptı.

Çevredekiler ise kazanın ardından sürücünün yardımına gitti. Uyuya kalan sürücüyü görenler gözlerine inanamazken, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Daha sonra uyanan sürücü polis merkezine götürüldü.

(İHA)

Bursa'da garip olay kaza yaptı ardından uyuya kaldı

Bursa'da garip olay kaza yaptı ardından uyuya kaldı

Bursa'da garip olay kaza yaptı ardından uyuya kaldı

Bursa'da garip olay kaza yaptı ardından uyuya kaldı

Bursa'da garip olay kaza yaptı ardından uyuya kaldı

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

 Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title