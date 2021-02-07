Dükkanın camlarını kıran iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dükkanın camlarını kıran iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı

07.02.2021 05:35 | Son Güncelleme: 07.02.2021 05:52

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dükkanın camlarını kıran iki kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dükkanın camlarını kıran iki kişi gözaltına alındı.

Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan iş yerinin camlarını taş ve sopalarla kıran A.Y ve B.Y, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretlerde bulunan zanlılar emniyete götürüldü.

Dükkanın camlarını kıran iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Dükkanın camlarını kıran iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Dükkanın camlarını kıran iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Dükkanın camlarını kıran iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Halsey Cem Yılmaz Barış Manço Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dükkanın camlarını kıran iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 05:52:51. #1.14#
title