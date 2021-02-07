Dükkanın camlarını kıran iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı
07.02.2021 05:35 | Son Güncelleme: 07.02.2021 05:52
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dükkanın camlarını kıran iki kişi gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dükkanın camlarını kıran iki kişi gözaltına alındı.
Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan iş yerinin camlarını taş ve sopalarla kıran A.Y ve B.Y, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.
Kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretlerde bulunan zanlılar emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek