Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor

BURSA (AA) - Bursa'da ateşe verilip üzerine atılan dezenfektanla yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Parkta başka bir çocuğun içi alkollü madde dolu poşeti ateşe verip üzerine attığı Burak Altun'un (14) tedavisi, Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Altun'un, göğüs duvarında solunumu tamamen etkileyen, her iki el ve kollarında dolaşımı tamamen bozan yanıklar oluştuğu belirtildi.

Solunum cihazına bağlı olan hastanın babası Taner Altun, AA muhabirine, oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde 10 Aralık'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Burak Altun, iki arkadaşı ile parkta otururken, dezenfektanı poşete koyarak parka gelen İ.K. (13) elindeki poşeti ateşe verip Altun'un üzerine atmıştı. Olayın ardından ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınmış, gözaltına alınan İ.K. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. ?Olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet