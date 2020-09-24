Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı
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Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı

24.09.2020 23:43 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:53

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dağlık alandaki dereye düşerek yaralanan kişi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dağlık alandaki dereye düşerek yaralanan kişi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırsal Balaban Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde 2 arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Nahit Aydın (53), dengesini kaybedip Balaban Deresi'ne düştü.

Düşmenin etkisiyle başından ve bacağından yaralanan Aydın'ı arkadaşları dereden çıkaramayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, AFAD, UMKE ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, Nahit Aydın'ı sedye ile bölgeden çıkarmayı başardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aydın, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı
Dereye düşerek yaralanan kişiyi ekipler kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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