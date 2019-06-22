Bursa'da "çöp ev"den 8 römork atık çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde, 8 traktör römorku çöp çıkartılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan S.K'ye (42) ait tek katlı evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri, muhtarlığa şikayette bulundu.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine, İznik Belediyesinde görevli temizlik ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin temizlik yaptığı evden, 8 römorkluk atık çıktı.

Kaynak: AA