Bursa'da bir günde 100 mahallede dağıtım yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da bir günde 100 mahallede dağıtım yapıldı

Bursa'da bir günde 100 mahallede dağıtım yapıldı
03.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:56

Hayırseverlerin Kızılay Osmangazi Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlanan gıda ve hijyen kolileri ile pide ve konserveler, 18 araçtan oluşan 60 kişilik gönüllü ekibiyle; 100 mahalledeki 260 haneye ulaştırıldı.

Hayırseverlerin Kızılay Osmangazi Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlanan gıda ve hijyen kolileri ile pide ve konserveler, 18 araçtan oluşan 60 kişilik gönüllü ekibiyle; 100 mahalledeki 260 haneye ulaştırıldı.

Kızılay Osmangazi Şubesi, yılın her günü fakir, yoksul, işsiz ve ihtiyaç sahibi herkese yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda şubenin 60 kişilik gönüllü ekibi, bağışçıların Kızılay Osmangazi Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere teslim edilen gıda ve hijyen kolileri ile pide ve konserveleri ailelere ulaştırdı.

Ekiplerle birlikte erzak kolileri ve diğer paketleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim etmeden önce açıklamalarda bulunan Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Halil Atalay, "Ramazan ayına girmemiz nedeniyle çalışmalarımız daha da yoğunlaştı. Bu mübarek günlerde diğer günlere nazaran kimsenin aç ve açıkta kalmamasına daha da özen gösteriyoruz" dedi.

Osmangazi Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na dahil olduklarını hatırlatan Halil Atalay, bu dönemdeki yardım faaliyetlerini Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte yürüttüklerini ve böylece işsiz kalan, işini kaybeden ya da sokağa çıkma engeli olan tüm vatandaşlarımıza Kızılay'ın yardım elini uzattıklarını söyledi.

"Osmangazi'nin dört bir yanındayız"

COVİD-19 salgını başladığından bugüne kadar her gün 2-3 ekiple çeşitli mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar götürdüklerine dikkat çeken Atalay, "Bugün, her gün yapmakta olduğumuz yardım faaliyetimizi daha organize ve toplu bir şekilde yapalım istedik. Çünkü, hem bize yapılan talepler arttı hem de yardımcı olmayan isteyen vatandaşlarımızın sayıları arttı. Bunların daha fazla birikmemesi için bu mübarek günlerde toplu olarak dağıtım yapalım istedik. Bugün, 18 araç ve 60 kişilik gönüllü ekibimizle Osmangazi ilçemizde 100'ün üzerindeki mahallesinde yaşayan 260 fakir-fukara kardeşimizin kapısını çalacağız" diye konuştu.

Halil Atalay'ın yaptığı açıklamaların ardından Kızılay Osmangazi Şubesi Gönüllüleri, araçlarla birlikte ilçenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere paketleri bizzat dağıttı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haberler
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Falcao Ali Koç Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim
Daha Fazla Kaza Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Bursa'da bir günde 100 mahallede dağıtım yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 15:24:23. #1.14#
title