Bursa'da aranan hükümlü yakalandı
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Bursa'da aranan hükümlü yakalandı

İnegöl ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

04.01.2020 23:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:22
Bursa'da aranan hükümlü yakalandı

ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'nin Sinanbey Mahallesi 'nde olduğunu tespit etti.

Kendisine doğru gelen ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan hükümlü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

İşlemlerinin ardından cezaevine gönderilen A.C'nin, "yaralama, kasten öldürme, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma, hırsızlık ve tehdit" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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