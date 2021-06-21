Bursa'da ailelerin taşlı- sopalı kavgası kamerada
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Bursa'da ailelerin taşlı- sopalı kavgası kamerada

Bursa'da ailelerin taşlı- sopalı kavgası kamerada
Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur - Haberler | Güncel

BURSA'da, iki aile arasında çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavga, polis ekiplerince sonlandırıldı.

BURSA'da, iki aile arasında çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavga, polis ekiplerince sonlandırıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocukların tartışması, ailelerin de dahil olmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İhbarla sokağa gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Yaralanan olmazken, kavga anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. 


Bursa'da ailelerin taşlı- sopalı kavgası kamerada
Bursa'da ailelerin taşlı- sopalı kavgası kamerada
Bursa'da ailelerin taşlı- sopalı kavgası kamerada
Bursa'da ailelerin taşlı- sopalı kavgası kamerada
Bursa'da ailelerin taşlı- sopalı kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur

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