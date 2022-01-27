Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi - Haberler
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Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi

Bursa'da kar yağışıyla birlikte aç kalan tilkiler yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da kar yağışıyla birlikte aç kalan tilkiler yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan 2 tilki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesinde tilkiler yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kar yağdığı için yemek bulmakta zorlanan tilkiler şehir merkezine inerek çöp konteynerlerinden yiyecek aradı. Bu anlar bir vatandaş görüntüledi.

Hayvan Dernekleri yöneticileri, vatandaşlardan yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için civara yiyecek, ya da ekmek bırakmalarını istediler - BURSA

Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan tilkiler yemek aramak için şehir merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, kar, 3. Sayfa, Haber

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