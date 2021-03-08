Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı
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Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı

08.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:16
Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı

BURSA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 3 kadın, tek motorlu uçakla havadan şehir turu yaptı.

BURSA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 3 kadın, tek motorlu uçakla havadan şehir turu yaptı.  

Bursa'da turizmci Ömer Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde daha önce hiç uçağa binmeyen 3 kadına havadan şehir turu yaptırdı. Gölyazı Balıkçılar Derneği Başkanı Nurten Üner, sağlık çalışanı Gökşen Başbuğ ve ev hanımı Fatma Sevinç, bindikleri tek motorlu uçakla kent üzerinde yarım saat gezdi.

'KADINLAR ÖZGÜRCE YAŞAMALI'

Sağlık çalışanı Gökşen Başbuğa (30), "Kadına şiddete 'hayır' diyorum. Kadınların, kendilerini korumak zorunda olmadıkları, özgürce yaşayabildikleri bir toplum istiyoruz" derken, Gölyazı Balıkçı Kadınlar Derneği Başkanı Nurten Üner (52), "Kadınlarımızın yapamayacağı hiçbir şey yok. Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'in de uçtuğu bir yerdeyiz. Dünyadaki bütün kadınların, gününü kutluyorum. Her zaman Bursa'yı karadan geziyorduk. Bu sefer havadan göreceğiz" diye konuştu. Fatma Sevinç (51) ise, "Bugün Bursa'mızı yukarıdan gördük. Bize bu fırsatı yaratanlara teşekkür ediyorum" dedi.

'KADINLARIMIZI GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURDUK'

Turizmci Ömer Aydoğdu, "Kadınlarımızı gökyüzüyle buluşturmak istedik. Sabiha Gökçen'in doğduğu kent Bursa. Daha önce hiç uçağa binmemiş kadınlarımız için bu etkinliği düzenledik" dedi. Aydoğdu kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı
Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı
Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı
Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı
Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı
Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı
Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı
Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı
Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı
Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı
Bursa'da 3 kadın, tek motorlu uçakla şehir turu attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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