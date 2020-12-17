Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
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Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

17.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:08

Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gündür aranan 72 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gündür aranan 72 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi'nde kaybolan 72 yaşındaki Fehmi Arık'ın cansız bedeni bulundu. Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası bulunan Fehmi Arık'ın, ölüm nedeni araştırılıyor.

Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Bursa'da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

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