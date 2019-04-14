Bursa Çarptığı Yay Öldü, Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı

Çarptığı yay öldü, arkasına bile bakmadan kaçtı

Bursa'nın İznik İlçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Aydemir'e, otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşırken, Aydemir kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza İznik-Orhangazi karayolu üzerinde meydana geldi. İşten çıkarak eve gitmekte olan Hasan Aydemir'e (44), sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydemir 20 metre ileriye fırlarken otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydemir'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA