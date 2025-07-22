Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/07/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/07/2025 18:00

Kesim Tarihi: 22/07/2025 15:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D18 Alt Bölgesinde Bulunan Veysel Karani Mahallesi Venüs Sokak ve Civarı, "ARIZA" çalışması nedeniyle 22.07.2025 tarihinde 15:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/07/2025 17:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/07/2025 20:00

Kesim Tarihi: 22/07/2025 17:30

Açıklama: Nilüfer İlçesi C4-K Alt bölgesinde bulunan Özlüce Mahallesi Çiçek Cadde ve civarında arıza nedeniyle 22.07.2025 tarihinde 17:30 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.