Bursa barajlarından sevindiren haber
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Bursa barajlarından sevindiren haber

İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - Haberler | Güncel

Bursa barajlarından sevindiren haber Barajlarda 2021 yılı bereketi Bursa'da haziran ayında etkili olan yağışlar sevindirdi.

Bursa barajlarından sevindiren haber

Barajlarda 2021 yılı bereketi

BURSA - Bursa'da haziran ayında etkili olan yağışlar sevindirdi. İçme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yeni yıla kadar şehrin içme suyunu karşılayacak seviyeye ulaştı. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın 7,5 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajı'nda doluluk yüzde 100 oranına ulaştı.

Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile gelecek yıl ocak ayı ortalarına kadar sıkıntı yaşanmayacağını belirtilirken, yetkililer vatandaşları suyu her ortamda tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

Bursa barajlarından sevindiren haber
Bursa barajlarından sevindiren haber
Bursa barajlarından sevindiren haber
Bursa barajlarından sevindiren haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker

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