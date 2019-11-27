Bursa aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı zehra zümrüt selçuk, celal sönmez gündüzlü bakım...
BURSA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin Açılışı'nda konuştu.
27.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:34
BURSA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin Açılışı'nda konuştu
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Bursa aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı zehra zümrüt selçuk, celal sönmez gündüzlü bakım...