BURSA 30 yıllık su özlemi sona erdi

30 yıllık su özlemi sona erdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık mahallesinde, yaklaşık 30 yıldan beri süren su sorunu, köklü çözüme kavuşturuldu. Uludağ'ın eteklerinden çıkarılan su kaynağının 30 kilometrelik hat ile ulaştırıldığı Marmaracık'ta, vatandaşlar suya kavuştukları için bayram havası yaşıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan kırsal Marmaracık mahallesinde 30 senedir süren su problemi, Büyükşehir Belediyesi'nin düğmeye basması ile çözüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yaptığı proje ile, Uludağ'ın eteklerinden Marmaracık mahallesine 30 kilometrelik bir hat çekti. Vatandaşlar 30 yıldır hasret kaldıkları suya kavuşmanın sevincini yaşarken, eskiden suların sık sık kesildiğini, kireçli aktığını ve zaman zaman 3 ay susuz kaldıklarını söyleyerek, yetkililere teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) çalışması sonucu en önemli sorunlarının çözüm bulduğunu belirten Marmaracık Muhtarı Mithat Arı, mahallenin tarihi günlerinden birini yaşadığını vurguladı. Mevcut su kaynaklarının yetersiz kalması yüzünden yaklaşık 30 yıldır su sıkıntısı çektiklerini dile getiren Arı, Bırakın temizlik yapmayı, aşırı sıcak günlerde içmeye bile su bulamıyorduk. BUSKİ tarafından mahallemize yıllarca tankerlerle su taşındı. Ancak, o susuz günler geride kaldı dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'nin, adeta imkansızı başardığını dile getiren Muhtar Arı, 30 kilometre uzunluğunda hat döşeyerek Uludağ'ın eteklerinden su getirdiler. Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yetkililerine Marmaracık halkı adına teşekkür ediyorum diye konuştu.

KOYUNHİSAR'DA HEYECANLI BEKLEYİŞ

Muhtar Arı, 500 ton kapasiteli yeni su deposunun yapımının tamamlanmasıyla, yeni su kaynağının bu depoya aktarılacağını söyledi. Arı, Önümüzdeki günlerde hizmete girecek bu yeni depodan komşu Koyunhisar Mahallesi'ne de su verilecek. Böylece Marmaracık'tan sonra Koyunhisar'ın da su sorununa köklü çözüm getirilmiş olacak diye konuştu.

Kaynak: DHA