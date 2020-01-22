Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü
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Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü

Burkina Faso’nun kuzey merkez bölgesinde 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

22.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 00:02
Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü

Faso'nun kuzey merkez bölgesinde 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.


Barsalgho mevkindeki Alamou ve Nagraogo köylerine kimliği belirsiz kişiler dün öğleden sonra silahlı saldırı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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