Burkina Faso'da 2 köye yapılan silahlı saldırıda 36 kişi öldü
Burkina Faso’nun kuzey merkez bölgesinde 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
22.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 00:02
Burkina Faso'nun kuzey merkez bölgesinde 2 köye kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Barsalgho mevkindeki Alamou ve Nagraogo köylerine kimliği belirsiz kişiler dün öğleden sonra silahlı saldırı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com