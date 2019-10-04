Burhan Kuzu "Hamidiye Su sağlıklı değil" dedi sosyal medyada tepki gördü

04.10.2019 21:32

Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçişmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hamidiye Su'yaboykot iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor.

AK Parti'nin kurucuları arasında da yer alan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu da, Hamidiye Su tartışmalarına katıldı. Kuzu boykota ilişkin değerlendirmesinde Hamidiye Su'yun sağlıklı olmadığını ileri sürdü. Gerek pet şişe gerekse damacanalarının kirli olduğunu söyleyen profesör Kuzu şu ifadeleri kullandı:

"HANGİ SUYU İÇECEĞİMİZE İMAMOĞLU KARAR VEREMEZ"

"Hamidiye Su meselesini büyütmeye gerek yok. Son dönemde, Hamidiye Su pet şişelerinin, damacanalarının temiz olmadığı ve suyun sağlıklı olmadığı şeklinde vatandaşlarımızın şikayetleri vardı. İnsan sağlığı herşeyden önemlidir. Hangi suyu içeceğimize İmamoğlu karar veremez."

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kuzu'nun bu yöndeki çıkışı tepkileri de beraberinde getirdi. Kuzu'ya tepki gösterenler arasında Hamidiye Su'yun sağlıksız olduğu yönündeki iddialarının "suç teşkil ettiği" yönünde yorumlar da yer aldı.