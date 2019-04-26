Burhan Kuzu'nun, Buket Aydın'ın Kovulma İddiasıyla İlgili Attığı Mesaj, Sosyal Medyada Gündem Oldu!

AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'a desteğini belirttiği bir mesaj yayınladı.

"BUKET HİÇ ÜZME KENDİNİ"

Sosyal medya hesabından Buket Aydın'a desteğini belirten Burhan Kuzu, mesajıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Kuzu'yu eleştirirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Kuzu'ya destek verdi. Kuzu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.İşine son verildiğini üzülerek öğrendim.Yakından tanıyan ve takip edenlerin çok değer verdiğini biliyorum. Kemal Bey'i soruları ile sıkıştırdığı için CHP'liler tarafından hedef gösterilmişti. Buket hiç üzme kendini. Düzelir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız" sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı. Aydın ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti. Buket Aydın yerine Kanal D Ana Haberi Semiha Şahin'in sunması akıllara "Buket Aydın kovuldu" iddialarını getirmişti. Aydın yaptığı açıklamasında, "İzne ayrıldım. Görevime devam ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.