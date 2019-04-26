Burhan Kuzu'nun, Buket Aydın'ın Kovulma İddiasıyla İlgili Attığı Mesaj, Sosyal Medyada Gündem Oldu!
AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'na desteğini ilettiği mesajla çok konuşuldu. Kuzu, "Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk." ifadelerini kullandı.
AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'a desteğini belirttiği bir mesaj yayınladı.
"BUKET HİÇ ÜZME KENDİNİ"
Sosyal medya hesabından Buket Aydın'a desteğini belirten Burhan Kuzu, mesajıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Kuzu'yu eleştirirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Kuzu'ya destek verdi. Kuzu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.İşine son verildiğini üzülerek öğrendim.Yakından tanıyan ve takip edenlerin çok değer verdiğini biliyorum. Kemal Bey'i soruları ile sıkıştırdığı için CHP'liler tarafından hedef gösterilmişti. Buket hiç üzme kendini. Düzelir." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız" sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı. Aydın ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti. Buket Aydın yerine Kanal D Ana Haberi Semiha Şahin'in sunması akıllara "Buket Aydın kovuldu" iddialarını getirmişti. Aydın yaptığı açıklamasında, "İzne ayrıldım. Görevime devam ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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Çöp öğutücü aldım çöp dağları için rüzgar gülü aldım elektrik uretsin hidrojen aldım şu uretsin malum jhp geldi eski günlere dönüşCevap Yaz 8 19 Yayından Kaldır
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YENİ KURULACAK PARTİDE SANA GÖREV VERİLECEKMİ ACABA BURHAN KUZU HANİ ESKİ PRTİDE SENİ BİŞEY YAPMADILARDA SENDE KÜSMÜŞTÜNYA.Cevap Yaz 16 6 Yayından Kaldır
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Şu Burhan Kuzu'yu Hiç Sevmiyorum...Hep Karşsindakileri Küçümsemeye Çalişiyor Konuşurken...Ama Kendisi Komik Duruma Düşüyor Haberi Yok ...Cevap Yaz 19 6 Yayından Kaldır
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Kendihini beğenmiş acemi kişi böyle kişiler yok olur gün gelir topluma giremezlerCevap Yaz 26 5 Yayından Kaldır
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Buket aydın kim ?Cevap Yaz 29 10 Yayından Kaldır