BURDUR Yurt personeline mangal partisi
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BURDUR Yurt personeline mangal partisi

Yurt personeline mangal partisiBURDUR'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Fereli Sinan Efendi Yurdu personeline mangal partisi verildi.

19.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:43

Yurt personeline mangal partisi

BURDUR'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Fereli Sinan Efendi Yurdu personeline mangal partisi verildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi Yurdu personeli için yurdun arka bahçesinde moral-motivasyon amaçlı mangal partisi düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek, Fereli Sinan Efendi Yurdu Müdürü Mustafa Özçelik ile yurt personeli katıldı.

Orhan Kemerkaya, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek yurtta karantinaya alınması sürecinde personelin büyük özveriyle görev yaptığını söyledi. Kemerkaya, "Yurt personelimize pandemi döneminde gösterdikleri fedakarlıktan dolayı moral yemeği düzenledik. Bu süreçte yurtdışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Başta Yurt Müdürü Mustafa Özçelik olmak üzere çalışan tüm personelime teşekkür ediyorum. Personelimize fedakarlıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Yurtlarımızı şimdi de yeni dönemde gelecek öğrencilerimiz için hazır hale getireceğiz" diye konuştu.

BURDUR Yurt personeline mangal partisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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