Son dakika: Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika: Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü.

Burdur'un Çavdır ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü.

Recep Özalp (52) idaresindeki 07 ST 499 plakalı otomobil, Söğüt Beldesi yakınında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Recep Özalp'in hayatını kaybettiğini, otomobilde bulunan Hülya Özalp'in de yaralandığını belirledi.

Hülya Özalp, Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücünün cenazesi de morga götürüldü.

Son dakika: Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay

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