Burdur'da karda düşen kadını sağlık ekiplerine itfaiye ekibi ulaştırdı - Haberler
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Burdur'da karda düşen kadını sağlık ekiplerine itfaiye ekibi ulaştırdı

Burdur'da karda düşen kadını sağlık ekiplerine itfaiye ekibi ulaştırdı

Burdur'un Bucak ilçesinde karda kayıp düşerek yaralanan kadını, itfaiye ekipleri ambulansa taşıdı.

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde karda kayıp düşerek yaralanan kadını, itfaiye ekipleri ambulansa taşıdı.

Çavuşlar Mahallesi'nde evinin önünde düşerek yaralanan Gülden Avcı, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yola çıkan sağlık ekipleri, kardan dolayı eve ulaşamayınca Bucak Belediyesi İtfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye erleri, Avcı'yı kendi araçlarına alarak ambulansın bulunduğu yere götürdü.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Hüseyin Çubuk - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Burdur, 112, Güncel, Haber

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