Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları
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Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları

Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreninin ardından kent merkezinde araç konvoyu ile kutlandı.

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreninin ardından kent merkezinde araç konvoyu ile kutlandı.

Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile kutlandı. Tören'e Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve beraberindeki milli sporcu 2 gencin Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Orhan Kemerkaya'nın konuşması ile sona erdi.

Tören sonrası Burdur Valiliği ve Burdur Belediye Başkanlığı tarafından kent merkezinde araç konvoyu düzenlendi. Burdur Valiliği'nin organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Grubu araçları, motosikletli polislerle motosikletli jandarmalar şehir turu attı. Burdur Belediye Başkanlığı da kuruma ait araçlarla kamyon üzerinde Belediye Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde şehir turu yaptı. - BURDUR

Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları
Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları
Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları
Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları
Burdur'da 19 Mayıs kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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