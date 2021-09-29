Burcu Özberk ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burcu Özberk ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Burcu Özberk ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu

Son olarak Aşk Mantık İntikam, dizisinde rol alan Burcu Özberk, canlandırdığı 'Esra' karakteriyle büyük beğeni topluyor. Oyunculuğunun yanı sıra, güzelliğiyle de dikkat çeken Burcu Özberk, katıldığı bir ödül törenine giydiği cesur kıyafetle damga vurdu. Burcu Özberk, o anları sosyal medya sayfasında yayınladı.

Geçtiğimiz sezon ' Afili Aşk' dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren Burcu Özberk, özel hayatından çok kariyerindeki yükselişle gündeme geliyor. Şu sıralar ' Aşk Mantık İntikam' isimli dizide gösterdiği oyunculuk performansıyla sık sık hayranları tarafından övgü alan Burcu Özberk, önceki akşam düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninde kameraların karşısına geçti.

Geceye giydiği cesur elbisesiyle damga vuran Burcu Özberk, o anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk, ödül töreni düzenleyen dernek tarafından, 'Yılın Romantik Kadın Dizi Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Burcu Özberk, gece boyunca kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak sevenleriyle birlikte aynı kareye girdi.

İşte Burcu Özberk'in katıldığı ödül töreninden yaptığı paylaşımların bazıları...
Burcu Özberk ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu

Burcu Özberk ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu

Burcu Özberk ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla

Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Ebru Gündeş Bülent Ersoy
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Lionel Messi Alex Teixeira Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Burcu Özberk ödül törenine kıyafetiyle damga vurdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:33:19. #1.17#