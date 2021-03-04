Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek, Didem şarkısının klibinde ortaya çıktı

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Formunu, 21 yıldır yemediği beyaz ekmekle koruduğunu söyleyen Burcu Esmersoy'un açıklamasına, sosyal medya kullanıcılarından esprili bir yanıt geldi. Kullanıcılar, Esmersoy'un yıllar önce Didem klibinde yediği ekmeğin görüntülerini paylaşarak, "Burcu'nun son yediği ekmek" şeklinde yorum yaptı.

Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan Burcu Esmersoy, son yaptığı açıklamada, formunu korumak için katı kuralları olduğunu söylemiş, şu açıklamayı yapmıştı: "Beyaz ekmeği hayatımdan çıkaralı çok oldu. 21 yıldır ağzıma koymuyorum."

SANDVİÇLİ KLİBİ ESPRİ KONUSU OLDU

Hayranlarını şaşkına çeviren 44 yaşındaki Esmersoy'un açıklaması sonrası sosyal medya kullanıcılarından da esprili bir paylaşım geldi. 1998 yılında Azeri kızı Günel'in Didem şarkısının klibinde oynayan ünlü sunucunun, klipte sandviç yediği görülmüştü. O anları hatırlayan kullanıcılar, klipteki görüntüleri yayınlayarak, "Burcu Esmersoy'un son yediği ekmek bu olabilir", "Burcu'nun ekmek yediği son anları bulduk" şeklinde yorumlarda bulundu. Esprili paylaşım, sosyal medyanın çok konuşanları arasına girdi.