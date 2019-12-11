Burcu Esmersoy ile ilgili şaşırtan iddia! Eşini sahte hesapla kandırmış
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz geçtiğimiz Eylül ayında boşanmıştı. 2 .Sayfa programında ikilinin boşanmasıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, ünlü sunucu eşini sahte hesapla kandırdıktan sonra "Sen beni aldatacaktın" diyerek evliliği bitirdi.
Berk Suyabatmaz'la Eylül'de boşanan Burcu Esmersoy ile ilgili 2. Sayfa programında isim vermeden şok bir iddia ortaya atıldı.
SAHTE HESAPTAN YAZDI, SEVGİLİSİ OLTAYA DÜŞTÜ
İddiaya göre, çok ünlü ve güzel bir sunucu (Burcu Esmersoy), sosyal medyada yabancı bir güzelin fotoğrafların kullanarak sahte hesap açtı. Ünlü sunucu, o zamanki eşine sahte hesaptan yazmaya başladı. Eşi oltaya düştü ve yabancı güzelin fotoğraflarına aldanarak nikahlı eşini başka biri sanarak günler boyu sohbet etti. İş buluşma noktasına gelince, güzel sunucu "Sen beni aldatacaktın" diyerek evliliği bitirdi.
"ARTIK HERKES ÖZGÜR"
Eşiyle dostça boşanmış ,izlenimi veren sunucu, boşandığı eşinin başka bir güzelle ilişkisi olduğu ortaya çıkınca da "Artık herkes özgür" yorumunu yaptı.