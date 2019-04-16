Burcu Esmersoy'dan İki Yıl Sonra Gelen İtiraf: Zorlandığım Bir Programdı

Burcu Esmersoy'dan İki Yıl Sonra Gelen İtiraf: Zorlandığım Bir Programdı

Burcu Esmersoy, sunduğu Dünya Güzellerim adlı programla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Güzel sunucu, "Benim için çok büyük dersti" dedi.

Burcu Esmersoy, Ankara'daki Bilkent Center'da söyleşiye katıldı. Esmersoy, Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Banu Alkan ile 2017'de Hindistan'da çektikleri 'Dünya Güzellerim' adlı gezi programından söz etti.

"ÇOK ZORLANDIĞIM BİR PROGRAMDI"

Burcu Esmersoy "Çok zorlandığım bir programdı. Ekrana gelmeyen görüntüleri bir bilseniz. İzlediklerinizin 100 katı şeyler vardı. Benim için çok büyük bir dersti" dedi.

PROGRAMDA SÜREKLİ OLAY ÇIKIYORDU

Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Banu Alkan'ın, Hindistan'ı gezdiği programda sürekli olay çıkıyordu.

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YORUMLAR (7)

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    Türkiyeye ve Dünyaya malolmuş bilim insanlarımız, mühendislerimiz, gerçek sanatçılarımızın isimlerini hiçbir yerde göremezken duyamazken bu ülkeye ne fayda verdiği belli olmayan insanları böyle ayyuka çıkarmak ve ülkemizin ismini rezil etmek ne kadar doğru . . . ?
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