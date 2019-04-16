Burcu Esmersoy'dan İki Yıl Sonra Gelen İtiraf: Zorlandığım Bir Programdı
Burcu Esmersoy, sunduğu Dünya Güzellerim adlı programla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Güzel sunucu, "Benim için çok büyük dersti" dedi.
Burcu Esmersoy, Ankara'daki Bilkent Center'da söyleşiye katıldı. Esmersoy, Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Banu Alkan ile 2017'de Hindistan'da çektikleri 'Dünya Güzellerim' adlı gezi programından söz etti.
"ÇOK ZORLANDIĞIM BİR PROGRAMDI"
Burcu Esmersoy "Çok zorlandığım bir programdı. Ekrana gelmeyen görüntüleri bir bilseniz. İzlediklerinizin 100 katı şeyler vardı. Benim için çok büyük bir dersti" dedi.
PROGRAMDA SÜREKLİ OLAY ÇIKIYORDU
Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Banu Alkan'ın, Hindistan'ı gezdiği programda sürekli olay çıkıyordu.
YORUMLAR (7)
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Türkiyeye ve Dünyaya malolmuş bilim insanlarımız, mühendislerimiz, gerçek sanatçılarımızın isimlerini hiçbir yerde göremezken duyamazken bu ülkeye ne fayda verdiği belli olmayan insanları böyle ayyuka çıkarmak ve ülkemizin ismini rezil etmek ne kadar doğru . . . ?Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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İzleyen varmıydı acaba bu saçmalığı ben şahsen sadece adını duydum hiç izlemedimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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düşünsene yurt dışında soruyorlar bunlar kim Türk bunlar diyorlar hale bak .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Nedense bu kadının sesini tonlamasini konuşma tarzını çok itici buluyorumCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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türkiyeyi kirli gösteren işlerCevap Yaz 9 Yayından Kaldır