Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli? Burcu Biricik hayatı ve biyografisi
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Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli? Burcu Biricik hayatı ve biyografisi

01.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:11
Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli? Burcu Biricik hayatı ve biyografisi

Sosyal medyanın gündeminde Burcu Biricik var. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Boncuk karakteriyle gündeme gelen Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli? Burcu Biricik dizileri ve filmleri

Burcu Biricik ismi gündemden düşmüyor. Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara geri döndü. Canlandırdığı Boncuk karakteriyle bir anda gündeme oturan Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli? Burcu Biricik hayatı ve biyografisi... Burcu Biricik dizileri ve filmleri

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğdu. 31 yaşındadır. 2006 yılında Antalya 'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Burcu Biricik Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli? Burcu Biricik hayatı ve biyografisi
Burcu Biricik

2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi. çeken Biricik, Kanal D' de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV 'de yayımlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol almaya başladı.

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