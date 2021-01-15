Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir? Emre Yetkin kaç yaşında, nereli? Emre Yetkin mesleği ne?

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, kendisi gibi sektörden biridir. Burcu Biricik, 2006 yılında uzun yıllardır sevgili olan reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmiştir. Peki, Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir? Emre Yetkin kaç yaşında, nereli? Emre Yetkin mesleği ne?

Emre Yetkin Türk reklamcıdır ve çektiği reklam filmlerinin yanı sıra gezgin kişiliği, dünyanın dört bir yanında çektiği video ve fotoğraflarıyla da ünlüdür. Emre Yetkin, ünlü oyuncu Burcu Biricik ile evlidir. Aynı zamanda eşi Burcu Biricik'in menajeri olarak da bilinir. Türkiye'de reklam çalışmaları ile tanınan Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir? Emre Yetkin kaç yaşında, nereli? Emre Yetkin mesleği ne? İşte cevapları!

EMRE YETKİN KİMDİR?

Emre Yetkin, 1983 yılında dünyaya gelmiştir ve 38 yaşındadır. Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi ve Özel Evrim Lisesi'nde okuyan Emre Yetkin, üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi İngilizce işletme bölümünde okumuştur. Daha sonra reklamcılığa yönelen Emre Yetkin, şimdilerde bir reklamcıdır.Bir dönem Best Fm'de çalışmıştır. Burcu Biricik Yetkin ile 2006 yılından beri beraner olan Emre Yetkin, Burcu Biricik'le evlidir. Emre Yetkin, eşi ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.