Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir? Emre Yetkin kaç yaşında, nereli? Emre Yetkin mesleği ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir? Emre Yetkin kaç yaşında, nereli? Emre Yetkin mesleği ne?

15.01.2021 21:12 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:16
Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir? Emre Yetkin kaç yaşında, nereli? Emre Yetkin mesleği ne?

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, kendisi gibi sektörden biridir. Burcu Biricik, 2006 yılında uzun yıllardır sevgili olan reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmiştir. Peki, Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir? Emre Yetkin kaç yaşında, nereli? Emre Yetkin mesleği ne?

Emre Yetkin Türk reklamcıdır ve çektiği reklam filmlerinin yanı sıra gezgin kişiliği, dünyanın dört bir yanında çektiği video ve fotoğraflarıyla da ünlüdür. Emre Yetkin, ünlü oyuncu Burcu Biricik ile evlidir. Aynı zamanda eşi Burcu Biricik'in menajeri olarak da bilinir. Türkiye'de reklam çalışmaları ile tanınan Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir? Emre Yetkin kaç yaşında, nereli? Emre Yetkin mesleği ne? İşte cevapları!

EMRE YETKİN KİMDİR?

Emre Yetkin, 1983 yılında dünyaya gelmiştir ve 38 yaşındadır. Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi ve Özel Evrim Lisesi'nde okuyan Emre Yetkin, üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi İngilizce işletme bölümünde okumuştur. Daha sonra reklamcılığa yönelen Emre Yetkin, şimdilerde bir reklamcıdır.Bir dönem Best Fm'de çalışmıştır. Burcu Biricik Yetkin ile 2006 yılından beri beraner olan Emre Yetkin, Burcu Biricik'le evlidir. Emre Yetkin, eşi ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlker Başbuğ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Kanye West İrem Derici Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin kimdir? Emre Yetkin kaç yaşında, nereli? Emre Yetkin mesleği ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 21:16:29. #1.15#
title