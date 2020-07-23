Buray'dan 90'lar tadında yeni şarkı Karantina ve sosyal uzaklığın ortasında hayranlarına yeni şarkılar ve videolarla ulaşmanın yeni yollarını deneyen Buray'ın yepyeni şarkısı "Deli Kız" 24 Temmuz Cuma günü hayranları ile buluşuyor.

Sözleri Gözde Ançel'e, müziği Gözde Ançel ve Buray'a, düzenlemesi de yine sanatçının kendisine ait olan şarkı, çizgi karakterlerin canlandırılmasıyla oluşan cut out animasyon müzik klibi ile birlikte duyuruluyor. Video animatiği illüstratör/ animatör Çağtay Kubilay Güraras'a, şarkının dikkat çeken kapağındaki Buray tasarım ve çizimi ise illüstratör Berkay Dağlar ait. Buray "Uçak seyahatleri, konserler ve balık tutma gibi sürekliliği olan aktivite ve hobilerimden yola çıkarak arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız klip senaryosunda herkesin kendinden birşeyler bulacağı ortak bir çizgi klip oldu, en önemlisi de "Deli Kız" paylaşmaktan heyecan duyduğum 90'ların tadını barındıran bir şarkı oldu.& ; Umarım siz de seversiniz." dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin