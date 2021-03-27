Burak Sevinç ve Tülin Özen, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı

Başrolünü Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda'nın dün akşam yayınlanan bölümünde iki veda birden yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana rol alan Tülin Özen ve Burak Sevinç kadrodan ayrıldı.

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi dün akşam 30. bölümüyle ekrana geldi. Yiğit Özşener ve Esra Ronabar'ın kadrosunda dahil olduğu dizide iki veda birden yaşandı.

İKİ BAŞROL OYUNCU AYRILDI

Dizinin sevilen doktorlarından Deniz ve Piraye, herkesten gizledikleri birlikteliklerini açıkladı. Evlilik kararı alan çift, şehir dışında yeni bir hayat süreceklerini söyleyerek işlerinden ayrıldılar. Yaşanan bu vedanın ardından Piraye rolünü oynayan Tülin Özen ile Deniz'i canlandıran Burak Sevinç diziye veda etti.

Ayrıldığın ardından Burak Deniz Instagram hesabından herhangi bir paylaşım yapmazken Tülin Özen, kendisiyle ilgili yapılan veda paylaşımlarını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.