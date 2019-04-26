Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Oğullarının İlk Fotoğrafı Ortaya Çıktı

13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sır gibi sakladıkları bebeklerinin ilk fotoğrafı olduğu iddia edilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü.

İLK FOTOĞRAFI 40'I GEÇTİKTEN SONRA ATACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

2017 yılında sade bir törenle evlenmelerinin ardından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebekleri de geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Hemen hemen 10 günlük olan bebeklerini objektiflerden ısrarla saklayan çift, ilk fotoğrafı 40'ı geçtikten sonra atacaklarını söylemişti.

SOSYAL MEDYADA BİR FOTOĞRAF YAYILDI

Ancak sosyal medyada önceki gün gündeme bomba gibi düşen bir fotoğraf sonucu, Karan bebeğin ortaya çıktığı iddia edildi. 3 Kilo 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Karan bebeğin basına herhangi bir fotoğrafı sızmazken, magazin gündemine oturan fotoğraf hakkında Özçivit çifti henüz bir açıklama yapmadı.

İşte o fotoğraf;

FOTOĞRAFIN YILLAR ÖNCESİNE AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Dün yayınlanan bu fotoğraftaki bebeğin, çiftin oğulları Karan olduğu iddia edildi. Fahriye Evcen'in kucağında uyuduğu görülen bebeğin tatlılığı çiftin takipçilerini sevindirirken kimileri de fotoğrafın yıllar öncesine ait olduğunu öne sürdü.