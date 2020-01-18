Burak Özçivit'ten çocuklarının fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'i kızdıracak sözler
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Burak Özçivit'ten çocuklarının fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'i kızdıracak sözler

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde boy gösteren Burak Özçivit, "Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?" sorusuna yönelten muhabirlere "Benim acelem yok, zamanı gelince Karan'ı paylaşırım" yanıtını verdi.

18.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:25
Burak Özçivit'ten çocuklarının fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'i kızdıracak sözler

'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaşması büyük ses getirmişti. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan paylaşımla ilgili 'ten Fahriye Evcen'i pek de hoşuna gitmeyecek bir yorum geldi.

"BENİM ACELEM YOK"

Şu sıralar Diriliş Osman dizisinde boy gösteren yakışıklı oyuncu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir hayli gergin olduğu gözlenen Özçivit, muhabirlerin "Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?" sorusuna "Benim acelem yok, zamanı gelince Karan'ı paylaşırım" yanıtını verdi.

FAHRİYE'NİN HOŞUNA GİTMEYECEK

Burak Özçivit'in bu çıkışı "Fahriye Evcen'in hoşuna gitmeyecek" şeklinde yorumlandı.

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı;


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: Burak Özçivit'ten çocuklarının fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'i kızdıracak sözler
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HABER YORUMLARI (16)

  • ALİ:
    bizim kendimizin sevecek torunlarımız var zaten onları görsek yeter başkasının çocuklarına ayıracak zamanımız yok
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  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Yahu kardeşim ünlü olmakta zor iştir hakikaten ya,herşeyden bir kulp takarlar muhakkak
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  • SAKARYALI HATUN:
    Bende evlenip 3 çocuk yapmak istiyorum! ama önce zengin ve yakışıklı birini bulmam lazım. :((((
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  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Sonra yorumlarında kadınlara dümenden giydirirsin,senin onlardan farkın ne ki,sakın inançlı merhametli ve ahlaklı biri istersiniz zaten,parasına tav oluyorsanız herşeyine eyvallah diyeceksiniz o zaman siz eş olmayı değil "iş" olmayı seçiyorsunuz çünkü
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  • BABY:
    zenginlik kelimesi bende mevcut ama para değil gönül zenginliği.
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  • İÇ SES:
    Rahat bırakın çocuğu muhabirler kendi evlatlarınızı biri böyle sorsa tepiklersiniz kim bilir, ayarlı olun biraz.
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  • A.O.T:
    HOYİİ , fazla konuşma istersen . Sevgiyi tarta bilecek terazi henüz icat edilmedi .
    4 1 Yayından Kaldır
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