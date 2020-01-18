: Burak Özçivit'ten çocuklarının fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'i kızdıracak sözler

18.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:25

Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaşması büyük ses getirmişti. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan paylaşımla ilgili Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i pek de hoşuna gitmeyecek bir yorum geldi.

"BENİM ACELEM YOK"

Şu sıralar Diriliş Osman dizisinde boy gösteren yakışıklı oyuncu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir hayli gergin olduğu gözlenen Özçivit, muhabirlerin "Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?" sorusuna "Benim acelem yok, zamanı gelince Karan'ı paylaşırım" yanıtını verdi.

FAHRİYE'NİN HOŞUNA GİTMEYECEK

Burak Özçivit'in bu çıkışı "Fahriye Evcen'in hoşuna gitmeyecek" şeklinde yorumlandı.

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı;

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