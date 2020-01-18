Burak Özçivit'ten çocuklarının fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'i kızdıracak sözler
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde boy gösteren Burak Özçivit, "Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?" sorusuna yönelten muhabirlere "Benim acelem yok, zamanı gelince Karan'ı paylaşırım" yanıtını verdi.
Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaşması büyük ses getirmişti. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan paylaşımla ilgili Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i pek de hoşuna gitmeyecek bir yorum geldi.
"BENİM ACELEM YOK"
Şu sıralar Diriliş Osman dizisinde boy gösteren yakışıklı oyuncu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir hayli gergin olduğu gözlenen Özçivit, muhabirlerin "Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?" sorusuna "Benim acelem yok, zamanı gelince Karan'ı paylaşırım" yanıtını verdi.
FAHRİYE'NİN HOŞUNA GİTMEYECEK
Burak Özçivit'in bu çıkışı "Fahriye Evcen'in hoşuna gitmeyecek" şeklinde yorumlandı.
İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı;
Haber Videosu: Burak Özçivit'ten çocuklarının fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'i kızdıracak sözler
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bizim kendimizin sevecek torunlarımız var zaten onları görsek yeter başkasının çocuklarına ayıracak zamanımız yokCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yahu kardeşim ünlü olmakta zor iştir hakikaten ya,herşeyden bir kulp takarlar muhakkakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bende evlenip 3 çocuk yapmak istiyorum! ama önce zengin ve yakışıklı birini bulmam lazım. :((((Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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Sonra yorumlarında kadınlara dümenden giydirirsin,senin onlardan farkın ne ki,sakın inançlı merhametli ve ahlaklı biri istersiniz zaten,parasına tav oluyorsanız herşeyine eyvallah diyeceksiniz o zaman siz eş olmayı değil "iş" olmayı seçiyorsunuz çünkü1 Yayından Kaldır
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zenginlik kelimesi bende mevcut ama para değil gönül zenginliği.1 Yayından Kaldır
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tamam hemen geliyorum4 2 Yayından Kaldır
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Rahat bırakın çocuğu muhabirler kendi evlatlarınızı biri böyle sorsa tepiklersiniz kim bilir, ayarlı olun biraz.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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çocuklar magazine alet edilmemeli, , , ,Yayından Kaldır
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Bu mudur baba sevgisi. Çocuğuyla bir poz bile çektirmiyor.Cevap Yaz 4 25 Yayından Kaldır
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HOYİİ , fazla konuşma istersen . Sevgiyi tarta bilecek terazi henüz icat edilmedi .4 1 Yayından Kaldır