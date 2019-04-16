Burak Özçivit, Oğlu Karan İçin Kimlik Çıkarttı
14 Nisan'da baba olma heyecanını yaşayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Karan için kimlik çıkartmaya gitti.
Geçtiğimiz cumartesi günü oğlu Karan'a kavuşan Burak Özçivit, sabah saatlerinde Beykoz Nüfus Müdürlüğü'ne tek başına giderek Karan için kimlik çıkarttı. Nüfus Müdürlüğü'nde çalışanların yoğun ilgiyle karşılaşan Burak Özçivit, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.
SAĞLIKLI ŞEKİLDE DÜNYAYA GELDİ
2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı. Çiçeği burnunda çift, 3,670 kilo 52 cm boyundaki erkek bebeğine " Karan " adını vermişti.
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