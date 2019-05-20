Burak Özçivit'in Son Paylaşımı Takipçileri Tarafından Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Ekranlardan bir süredir uzak kalan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı. Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Uzun saç gerçekten sana yakışmıyor Burak. Bu şekilde çok daha yakışıklısın." yorumunu yaptı.
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in uzun saçlı hali takipçileri arasında tartışma konusu olmuştu. Özçivit'in sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ise uzun saç tartışmalarına son noktayı koydu.
TAKİPÇİLERİNİN BÜYÜK BEĞENİSİ KAZANDI
TRT'nin yeni dizisi Osman Gazi'de başrol olacağı iddia edilen Burak Özçivit, imaj tazeledi. Birçok takipçisi tarafından yakışmadığı iddia edilen uzun saçlarını kesen Özçivit, yeni haliyle takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Uzun saç gerçekten sana yakışmıyor Burak. Bu şekilde çok daha yakışıklısın." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (64)
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Merhaba guzel insanlar, sizlerden bir minik ricada bulunabilir miyim? 15 haziranda universite sınavı var bizler için bolca dua eder misiniz? Bir de gereksinimleri karşılamak için sizlerden destek istiyorum bir youtube kanalim var. Çocuklar için aktiviteler yapıyorum, abone olarak destek olmanız yeterli olacaktır. Kanalın adı Nakafile çocuk aktiviteleri.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Saçı kısayken karizmada uzun saçla şahtı şahpaz oluyo ama karizma adam tipi hoş amaaaa uzun saçla değilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DİRİLİŞ OSMANA HAZIRLIK YAPIYORUMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bumu beyeni yağmuruna tutulan tip şaptı şeker olmuş derler eskiler aynen ondanCevap Yaz 3 Yayından KaldırSEBEKKKKGİZ: ya bi git kezban!!!!2 Yayından Kaldır