Burak Özçivit'in Son Paylaşımı Takipçileri Tarafından Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in uzun saçlı hali takipçileri arasında tartışma konusu olmuştu. Özçivit'in sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ise uzun saç tartışmalarına son noktayı koydu.

TAKİPÇİLERİNİN BÜYÜK BEĞENİSİ KAZANDI

TRT'nin yeni dizisi Osman Gazi'de başrol olacağı iddia edilen Burak Özçivit, imaj tazeledi. Birçok takipçisi tarafından yakışmadığı iddia edilen uzun saçlarını kesen Özçivit, yeni haliyle takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Uzun saç gerçekten sana yakışmıyor Burak. Bu şekilde çok daha yakışıklısın." yorumunu yaptı.