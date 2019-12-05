Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'da sure okuduğu sahne diziye damga vurdu
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrol oynadığı Kuruluş Osman'da Fetih suresini okuyarak dua etti. Dizinin bu sahnesi ise son bölüme damga vurdu.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen anların yaşandığı dizide Burak Özçivit'in dua ettiği sahne izleyicileri derinden etkiledi.
DUA SAHNESİ ZİRVEYE OTURDU
ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit'in dün akşam yayınlanan bölümünde Fetih suresini okuduğu bölüm zirveye oturdu. Oyuncunun bu sahnelerde Kuran-ı Kerimi doğru telaffuz etmek için 7 aydır Kuran eğitimi aldığı iddia edildi.
KURULUŞ OSMAN'IN 3'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen Kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.
Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü. Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü.
Haber Videosu: Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'da sure okuduğu sahne diziye damga vurdu
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Maşallah, Allah kelâmı ne de güzel yakışmış, Allah razı olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Beğenmeyenlerin acısı OSMANLI ya ve İSLAMA olan düşmanlığı çekememezliği islam inancıyla ecdadımız dünyaya hükmetti adalet dağıttı ne zamanki inançtan uzaklaştık son yüz yıldaki halimiz ortada.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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İzlenmiyor galiba sık sık reklamı yapılıyor.Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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berbat bir dizi çünkü2 6 Yayından Kaldır
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osmanlı kadınlarını sahaya sürüyormuş gibi gösteriliyor. gerçekle bağdaşmayan sahnelerCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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adam emanet gibi duruyor :Dpolat alemdar rolündeki necati şaşmaz gibi adamın tipi necati ama canlandırdığı tip polat :)Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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beğenmeyen izlemesin fetih suresi kimi rahatsız etti hayırdır beyler bu dizide kalça, göek sov yok çıplaklık ta yok o yüzdeenmi beğenemediniz zaten bu dizinin sizin gibi hanzolara ihtiyacı yokCevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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hahaha ilahi ne komiksin elbette bize ihtiyacı var dizinin, reyting yapmazsa fişini çekerler çünkü sonuçta din iman için değil para için çekiliyor ahahaha istanbulun fethini anlatan diziyi düşün mesela izlenmedi ve hoppp fişi çekildi kimse fatih sultan mehmetin fişini çekemezsiniz demedi2 1 Yayından Kaldır
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Allahın ayetlerini oyuncak yapmayın pisliklerCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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laiklik elden gideyaaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır