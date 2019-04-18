Burak Özçivit, Bebeği ve Eşi Fahriye Evcen İçin Kesenin Ağzını Açtı

Kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'le 13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit, doğum için hiçbir masraftan kaçınmadı.

Yakışıklı oyuncu, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede doğum yapan eşinin rahatı için tüm kattaki odaları kapattırdığı iddia edildi.

HASTANENİN BİR KATINI KAPATTIRDI

Eşine bonkörlüğüyle bilinen Özçivit, oğlunun doğumunda da paraya kıydı. Evcen ile minik Karan, hastanenin 15 bin 650 liralık odasında kalırken güzel oyuncunun Almanya'dan gelen ailesi de hemen yanındaki odada konakladı. Özçivit'in ailesi de oğullarının tuttuğu aynı kattaki diğer odada kalıp torunlarının dünyaya gelmesini bekledi.

KUŞ UÇURTULMADI

Konuşulanlara göre ise Burak Özçivit, ailesi ve eşinin 5 gündür kaldığı 4 oda için yaklaşık 50 bin lira ödedi. Özçivit ve Evcen Aileleri'nin kaldığı hastanedeki güzel oyuncuyla bebeğinin konakladığı katta kuş uçurtulmadı. Oğullarının görüntülenmemesi için yoğun çaba sarf eden Özçivit, hastanedeki güvenliği alarma geçirdi.

BEBEKLERİNİN YÜZÜNÜ SAKLADI

Dün hastanede çıkış yapan ikili, basın mensuplarının beklediği kapıdan çıktı. Ayaküstü basının sorularını yanıtlayan çift, bebeklerinin yüzünü göstermemek için bir örtüden yardım aldı.