Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Burak Cop hakkında araştırmalar yapılıyor. Burak Cop kimdir? Burak Cop kaç yaşında, nereli? Burak Cop hayatı ve biyografisi!

BURAK COP KİMDİR?

1980'de İstanbul Şişli'de doğdu. Siyaset bilimcidir. University of Nottingham, School of Politics & IR'da, Türkiye'deki seçim sistemlerinin evrimine ilişkin doktora öğrenimini tamamlayarak Temmuz 2011'de mezun oldu.

Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak görev yapıyor ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde de ders veriyor. Daha önce ders verdiği yerler arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü de bulunmaktadır.

2000 yılında Cumhuriyet gazetesinin dış haberler servisinde stajyer muhabir olarak adım attığı gazetecilik yaşamında bugüne kadar Ntvmsnbc haber sitesi (2002-03 ve 2010-11), Sky Türk televizyonu (2005-06) ve Four Four Two ile Platin dergilerinde (2008) çalıştı. BirGün, Radikal İki, Cumhuriyet, Karşı, NTV Tarih, yeniHarman, Sosyal Demokrat Dergi, Turnusol.biz, Run-Riot.com (İngilizce), Bianet.org, T24.com ve Sendika.org'da yazıları yayımlandı.

