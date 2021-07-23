Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkı sözleri! 'Nabız' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un birlikte söyledikleri Nabız şarkısı bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 250 bin izlenme ve 30 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki Nabız sözleri nelerdir? Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkısının sözleri nedir?
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkı sözleri merak edildi. Yeni çıkan şarkının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BURAK BULUT & KURTULUŞ KUŞ - NABIZ SÖZLERİ
Sevmek hayatımın yarısı
Bana dediler yarasın dostlarım
Kanamaz gönlümün yarısı
İçimde zerre bir mutluluk kalmamış
*****
Sevdam alnımın yazısı
Gelmesen de beklerim yollarını
Bitmez gidenlerin yalanı
Mezarlıklarda da yer kalmamış
*****
Bari bu gece sabrımı zorlama
Gelirim biliyorsun nedenini sormadan
Yüzünün rengi yansımış bulutlara
Öldürdün artık nabzımı yoklama
*****
Öldürdün artık nabzımı yoklama
Sen gitsen de üstüne gül koklamam
Çok zor ama yakındır kendimi toplamam
Ben de böyle şanssız bir kulum
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
23 Temmuz Cuma günü Youtube'a yüklenen şarkı çok kısa bir sürede toplamda 262 bin izlenme ve 31 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz :Burak Bulut, Aykut Açık
Müzik: Burak Bulut, Kurtuluş Kuş
Aranje : Mustafa Ceceli
Mix - Mastering : Koray Püskül