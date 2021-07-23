Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkı sözleri! 'Nabız' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkı sözleri! 'Nabız' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkı sözleri! 'Nabız' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Haberler.com - Haberler | Gündem

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un birlikte söyledikleri Nabız şarkısı bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 250 bin izlenme ve 30 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki Nabız sözleri nelerdir? Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkısının sözleri nedir?

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkı sözleri merak edildi. Yeni çıkan şarkının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURAK BULUT & KURTULUŞ KUŞ - NABIZ SÖZLERİ

Sevmek hayatımın yarısı

Bana dediler yarasın dostlarım

Kanamaz gönlümün yarısı

İçimde zerre bir mutluluk kalmamış

*****

Sevdam alnımın yazısı

Gelmesen de beklerim yollarını

Bitmez gidenlerin yalanı

Mezarlıklarda da yer kalmamış

*****

Bari bu gece sabrımı zorlama

Gelirim biliyorsun nedenini sormadan

Yüzünün rengi yansımış bulutlara

Öldürdün artık nabzımı yoklama

*****

Öldürdün artık nabzımı yoklama

Sen gitsen de üstüne gül koklamam

Çok zor ama yakındır kendimi toplamam

Ben de böyle şanssız bir kulum

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

23 Temmuz Cuma günü Youtube'a yüklenen şarkı çok kısa bir sürede toplamda 262 bin izlenme ve 31 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz :Burak Bulut, Aykut Açık

Müzik: Burak Bulut, Kurtuluş Kuş

Aranje : Mustafa Ceceli

Mix - Mastering : Koray Püskül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kadir Doğulu Neslihan Atagül Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Rachid Ghezzal Volkan Demirel Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkı sözleri! 'Nabız' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 20:47:13. #1.16#

title