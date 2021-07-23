Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkı sözleri! 'Nabız' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un birlikte söyledikleri Nabız şarkısı bugün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 250 bin izlenme ve 30 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki Nabız sözleri nelerdir? Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkısının sözleri nedir?

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız şarkı sözleri merak edildi. Yeni çıkan şarkının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURAK BULUT & KURTULUŞ KUŞ - NABIZ SÖZLERİ

Sevmek hayatımın yarısı

Bana dediler yarasın dostlarım

Kanamaz gönlümün yarısı

İçimde zerre bir mutluluk kalmamış

*****

Sevdam alnımın yazısı

Gelmesen de beklerim yollarını

Bitmez gidenlerin yalanı

Mezarlıklarda da yer kalmamış

*****

Bari bu gece sabrımı zorlama

Gelirim biliyorsun nedenini sormadan

Yüzünün rengi yansımış bulutlara

Öldürdün artık nabzımı yoklama

*****

Öldürdün artık nabzımı yoklama

Sen gitsen de üstüne gül koklamam

Çok zor ama yakındır kendimi toplamam

Ben de böyle şanssız bir kulum

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

23 Temmuz Cuma günü Youtube'a yüklenen şarkı çok kısa bir sürede toplamda 262 bin izlenme ve 31 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz :Burak Bulut, Aykut Açık

Müzik: Burak Bulut, Kurtuluş Kuş

Aranje : Mustafa Ceceli

Mix - Mastering : Koray Püskül