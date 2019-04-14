Bünyan'da Bin Adet Fidan Toprakla Buluşturuldu

Bünyan Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğinde düzenlenen etkinlikle bin adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkiliğe, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı, AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç,Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Zeki Büyüktanır, Kurum Müdürleri, Oda Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ağaçlandırma çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek "İlçemizde başlayan ağaçlandırma kampanyasının ilkini bugün yoğun bir katılımla yapıyoruz. Emeği geçen herkse çok teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetler hızlanarak devam edecek. İlçemiz Yeşil Bünyan ismine yakışır hale gelene kadar ağaçlandırma çalışmalarımız artarak sürecek. Etkinliğe katılımları ile yapılan çalışmaya verdikleri önemi gösteren Sayın Kaymakamımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza, Oda Başkanlarımıza, Kurum Müdürlerimize, Belediye Meclis Üyelerimize ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Anlamlı etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen, Belediye Personeli arkadaşlarıma, İlçe Tarım Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliğine teşekkür ediyorum" dedi.

Ağaç dikmenin önemine ve sonrasında bakımının yapılmasına dikkat çeken Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı ise desteklerinden Dolayı Kaymakam Şahin ve Başkan Altun'a teşekkür etti. Ağaç dikimi etkinliği sonrası programa katılanlara pilav ikram edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA