BUMİAD'IN Mali Genel Kurulu yapıldı

10.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:53

2020 bütçesinin oybirliğiyle kabul edildiği toplantıda konuşan ve derneğin faaliyetleri ile gelecek dönem hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, "Nilüfer Belediyesi ile yürüttüğümüz projede önemli bir işe imza attık. Şehrimize fayda sağlayacak projeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantının açılışında konuşan BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, Mali Genel Kurula katılan üyelere teşekkür etti. BUMİAD'ın kuruluşundan itibaren, dernekte farklı görevler aldığını hatırlatan Bozdemir, "Çoğunluksuz bir toplantı olsa da, sizlerin toplantımıza olan yoğun katılımı, bizim çok diri ve köklü bir aile olduğumuzu gösteriyor. Ben de bu ailenin bir parçası olmaktan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getirmekten gurur duyuyorum. Ben bu ailenin içindeyer almanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden BUMİAD'ı istenilen bir dernek yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı sadece bir üyedeğil, derneğimize değer katacakisimler olarak görüyoruz" dedi.

"AB fonlarının desteklediği projeler yürüteceğiz"

BUMİAD ve Nilüfer Belediyesi'nin ortak yürüttüğü hizmet projesi kapsamında hayata geçirilen Yeni Paket Atık Su Arıtma Tesisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bozdemir, "Nilüfer Belediyesi ile yürüttüğümüz proje ile önemli bir işe imza attık. Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen, Alman Devleti'nin ve Alman firmalarının işbirliğiyle, üyelerimizden Celal Beysel'in de proje yürütme becerisi ve başarısıyla bu önemli projeyi Nilüfer Belediyemize kazandırdık. Kurucu üyelerimizden, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile olan sohbetlerimizde, gelecek dönemde neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Bu noktada AB fonlarının desteklediği projeler yürütme arzusundayız. İlgili arkadaşlarımızla birlikte, şehrimize fayda sağlayacak projeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Derneğin bütçesi kabul edildi

Divan Başkanlığını İlker Özaslan'ın, yardımcılıklarını M. Derya Kangal ve Gürsel Aslan'ın yaptığı Mali Genel Kurul Toplantısında, BUMİAD'ın 2019 yılı çalışmaları değerlendirildi ve 2020 yılı için hazırlanan tahmini bütçe ve diğer gündem maddeleri oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Bültenler