Bulut Duman kimdir, kaç yaşında? Bulut Duman şarkıları nelerdir?

Son çıkan haberler ile tekrar gündeme gelen şarkıcı Bulut Duman'ın kim olduğu merak ediliyor. Yaptığı şarkılarla dikkat çeken Bulut Duman kimdir? Bulut Duman kaç yaşında? Bulut Duman sağlık durumu nasıl? Bulut Duman şarkılarını sizler için derledik...

Gelen son dakika haberine göre Kadıköy'de silahlı saldırıya uğrayan Şarkıcı Bulut Duman'ın vurulduğunun duyulmasının ardından genç ismi tanımayan vatandaşlar Bulut Duman kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

BULUT DUMAN KİMDİR?

Bulut Duman, 1990 yılı Almanya Hamburg'da dünyaya geldi. Aslen Selanikli bir aileye mensup olan şarkıcı hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Duman, sık sık farklı kişiliğiyle ve yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyor. ''İki Aşık İki Düşman'' adlı albümündeki "Sol Yanım" ve "Vuslat" adlı şarkılar ile sadece internette yayınlanan video klipleri ile yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlenen Bulut Duman, sosyal medya platformlarında da hatrı sayılır takipçi sayısına sahip. Şarkıcı ''Rütbe'' şarkısıyla, 2016 yılında Dijital Dünyanın Enleri ödüllerinde ''2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Şarkısı'' ödülünü elde etti.

BULUT DUMAN ŞARKILARI

Sol Yanım, Vuslat şarkıları çok beğenilen Bulut Duman'ın diğer şarkıları;

Deniz Kum Gunes

Tey Tey

İşte Öyleyim

Acı Varmı

Rütbe

Biçilmiş Kaftan

Mercimeği Fırına Vercez

Mızrak

Sol Yanım

Her Harfi Aşktan

Aşk Harbi

Kehanet

Tek Gecelik

Aşkımla Döverim

Mızrak Slow Versiyon

Vuslat