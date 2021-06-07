Bulgaristan'da 500 kilogram eroin ele geçirildi
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Bulgaristan'da 500 kilogram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Nahit Doğu - Haberler | 3. Sayfa

- Bulgaristan'da 500 kilogram eroin ele geçirildi Bulgaristan'da, İran'dan getirilerek Batı Avrupa ülkelerine aktarılmak istenilen 12 milyon Euro değerinde 500 kilogram eroin ele geçirildi.

- Bulgaristan'da 500 kilogram eroin ele geçirildi

SOFYA - Bulgaristan'da, İran'dan getirilerek Batı Avrupa ülkelerine aktarılmak istenilen 12 milyon Euro değerinde 500 kilogram eroin ele geçirildi.

Bulgar polisi ve Europol'un ortak düzenlediği operasyonda İran'dan getirilerek Batı Avrupa ülkelerine aktarılmak istenilen 12 milyon Euro değerinde 500 kilogram eroin ele geçirildi. Eroinin, deniz yoluyla gemilerle Varna Limanına getirildiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eroinin Sliven şehrinde mermer levhalar içinden çıkarıldığı sırada düzenlenen operasyonda ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili 2 Türk vatandaşının tutuklandığı kaydedildi.

Operasyona ABD Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı'nın da destek verdiği ifade edildi.

Bulgaristan'da 500 kilogram eroin ele geçirildi
Bulgaristan'da 500 kilogram eroin ele geçirildi
Bulgaristan'da 500 kilogram eroin ele geçirildi
Bulgaristan'da 500 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nahit Doğu

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