Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi

11.10.2019 16:18

Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Avrupa Birliği'nden gelen tepkileri eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" demişti. Erdoğan'ın dün 3.6 milyon sığınmacı için Avrupa kapılarını açma uyarısını değerlendiren Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Erdoğan'ın karşısındayken bir tek kendisinin onun yanında olduğunu belirtti.

"SADECE BEN ERDOĞAN'IN YANINDA OLDUM"

Facebook hesabından bir video yayınlayan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Bulgaristan ve Türkiye iyi komşuluk ilişkilerine sahip. Türkiye ile AB arasında gerilim yaşandığında, Erdoğan'a yardım ettim. Avrupa'nın Erdoğan'a karşı olduğu birçok durumda, sadece ben onun yanında yer aldım" dedi.

BORİSOV'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Borisov, Türkiye'nin AB ile yapılan sığınmacı anlaşmasına uymaya devam etmesini umduğunu kaydederek "Sınırdaki çitlerde 50-100 bin kişi toplanırsa, orada ordu ve polis olsa bile, Karakaçanov'la hangi emri vereceğiz? Ateş etme emri mi? Sığınmacılar çitleri yıkıp ülkeye girerler" diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ve Arap ülkelerine sert mesajlar verdi."Suudi Arabistan ve Mısır kendilerine baksın" diyen Erdoğan, "Eyy Avrupa Birliği bizim ordumuzu işgalci olarak nitelerseniz kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi size yollarız. Şimdi kalkmış para hesabı yapıyorlar. Siz daha önce söz verdiğiniz parayı verdiniz mi ki? Bu güne kadar 40 milyar dolar harcadık yine harcarız ama kapıları da açarız. Siz bu güne kadar samimi olmadınız ki zaten. 1963'ten beri bizi oyalıyorsunuz." diye konuştu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı'nda şu an kadar 109 teröristin öldürüldüğünü de açıkladı.