Bülent Turan: "Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa ben hazırım, bu daveti karşılamak istiyorum"
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Bülent Turan: "Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa ben hazırım, bu daveti karşılamak istiyorum"

17.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:49

TBMM'de basın toplantısı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM'de basın toplantısı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Bülent Turan: 'Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa ben hazırım, bu daveti karşılamak istiyorum'
Bülent Turan: 'Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa ben hazırım, bu daveti karşılamak istiyorum'
Bülent Turan: 'Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa ben hazırım, bu daveti karşılamak istiyorum'
Bülent Turan: 'Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa ben hazırım, bu daveti karşılamak istiyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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