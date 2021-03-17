Bülent Turan: "Sayın Kılıçdaroğlu istiyorsa ben hazırım, bu daveti karşılamak istiyorum"
17.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:49
TBMM'de basın toplantısı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
TBMM'de basın toplantısı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu