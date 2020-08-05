Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Yakın dostlar Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay, oğullarının verdiği pozun aynısını vererek Instagram'dan paylaştı. Babaların verdiği poz ise takipçilerini kahkahaya boğdu.

Bülent Şakrak, Instagram hesabından Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay ile birlikte çekilen fotoğrafı paylaştı. Yakın arkadaş olan üç oyuncunun çocuklarıyla birlikte aynı pozu vermesi sevenlerini güldürdü.

Oyuncu Bülent Şakrak, Instagram hesabından Erkan Kolçak Köstendil - Cansu Tosun, Ali Atay – Hazal Kaya çiftlerinin çocukları ve oğlu Ali'nin de bulunduğu kareyi "babalar ve oğulları" notuyla paylaştı. Şakrak, paylaştığı fotoğrafla 2 hafta önce dünyaya gelen Marsel'in yüzünü de ilk kez göstermiş oldu.

İşte ünlü isimlerin güldüren pozu...