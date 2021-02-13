Bülent Şakrak, Sefirin Kızı'na veda etti
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Bülent Şakrak, Sefirin Kızı'na veda etti

13.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:54

Star TV ekranlarından yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde yine yaprak dökümü yaşandı. 'Kahraman Boz' karakterine hayat veren Bülent Şakrak, diziye veda etti.

Star TV'nin ilgiyle izlenilen yapımı Sefirin Kızı, kadrosundan bir ismi daha çıkardı. Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından, dizinin kötü karakteri Bülent Şakrak da yapıma veda etti. Şakrak, pazartesi günü yayınlanacak bölümle son kez izleyici karşısına çıkacak.

Bülent Şakrak, Sefirin Kızı'na veda etti

AKILLARA FİNAL YAPACAĞI İDDİASI GELDİ

Başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı dizi, kısa zamanda yaşadığı kadro daralması ile gündeme düştü. Şakrak'ın ayrılığı ile dizinin yakın zamanda final yapacağı iddiası akıllara gelirken, dizinin sevenleri 3. ayrılık haberi karşısında şaşkınlık yaşadı.

Bülent Şakrak, Sefirin Kızı'na veda etti
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