Bülent Ersoy'un yıllar önce çekilen mayokinili videosu ortaya çıktı
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Bülent Ersoy'un yıllar önce çekilen mayokinili videosu ortaya çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Türk müziğinin güçlü seslerinden Bülent Ersoy'un gençlik yıllarına ait mayobikinili ve havuz videosu ortaya çıktı. 68 yaşındaki Ersoy'un kusursuz fiziğini ise görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Diva lakaplı Bülent Ersoy'un gençlik yıllarına ait fotoğraf ve videoları yıllar sonra gündem olmaya devam ediyor. Usta sanatçının son olarak havuzda yüzerken çekilen ve mayokini ile yürüdüğü bir videosu ortaya çıktı.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

68 yaşındaki Ersoy, ortaya çıkan görüntülerin birinde siyah sırt dekolteli mayokini ile yürürken bir diğerinde de havuzda yüzüyor. Usta sanatçının videolarını gören sosyal medya kullanıcıları "Gençlik yıllarında fiziğini çok iyi korumuş", "Mayokini Diva'ya çok yakışmış" ve "Şimdilerde kimse bilmezken Bülent Ersoy yıllar önce mayokini giyiyormuş" gibi yorumlar yaptı.

Bülent Ersoy'un yıllar önce çekilen mayokinili videosu ortaya çıktı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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