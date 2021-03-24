Bülent Ersoy'un tepki çeken kürkünü Ömür Gedik'e sorduk! İki kelimelik cevabı çok sertti
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Bülent Ersoy'un tepki çeken kürkünü Ömür Gedik'e sorduk! İki kelimelik cevabı çok sertti

24.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:23

Hayvan hakları savunucusu Ömer Gedik, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Bülent Ersoy'un 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı bir palto satın almasıyla ilgili konuşan Gedik, 2 kelimelik cevabıyla tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Şarkıcılığın yanı sıra hayvan haklarıyla ilgili verdiği savaşla adından söz ettiren Ömür Gedik, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak merak edilen soruları yanıtladı. Bülent Ersoy'un sık sık giydiği kürkler hakkında da konuşan Gedik, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ömür Gedik, Haberler.com'un programında otoimmün hastalığından, birlikte yaşadığı hayvanlardan ve Ferhat Göçer ile ev ilişkisinden de bahsetti.

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Bülent Ersoy'un tepki çeken kürkünü Ömür Gedik'e sorduk! İki kelimelik cevabı çok sertti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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